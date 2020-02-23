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воскресенье, 23 февраля 2020 11:43

Почему Фьюри разбил Уайлдера

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Утром 23 февраля по московскому времени на MGM Grand в Лас-Вегасе, США, британец Тайсон Фьюри стал двукратным чемпионом мира в супертяжелом весе. Он победил техническим нокаутом в седьмом раунде американца Деонтея Уайлдера. Фьюри завладел титулом WBC, который Уайлдер удерживал с января 2015 года, проведя 10 успешных защит. Каковы основные моменты мегафайта?

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Неожиданно односторонне

Тайсон Фьюри неожиданно легко побил Деонтея Уайлдера, просто деклассировал его. Претендент владел преимуществом с первого раунда, контролировал дистанцию хорошей работой передней рукой, хорошо двигался, действовал разнообразно, резко и агрессивно. Уайлдер иногда пробивал своей убийственной правой, но на Фьюри его удары не действовали. С третьего раунда чемпион выглядел обреченным. В конце этого раунда он побывал в нокдауне - правда после удара по затылку. В пятом еще раз ему было отсчитано нокдаун после удара по корпусу. А в седьмом очередную атаку британца прервали секунданта уже экс-чемпиона - они выбросили в ринг белое полотенце.

Самый ожидаемый бой с 2015 года

Уайлдер и Фьюри встретились второй раз за последние год и три месяца. Первый бой получился очень крутым. Фьюри имел преимущество, но дважды побывал в нокдауне и поединок завершился вничью. Матч-реванш между ними был неизбежен и, очевидно, наиболее ожидаемым с мая 2015 года - тогда в ринг наконец вышли американец Флойд Мейвезер-младший и филиппинец Мэнни Пакьяо.

Бой в историю

Один из самых харизматичных боксеров современности Тайсон Фьюри сделал большой шаг в историю бокса. Он стал первым боксером, который владел всеми четырьмя основными титулами - WBC, WBA, IBF и WBO. Кроме того, в его коллекции пояса IBO, журнала The Ring и статус т.н. линейного чемпиона мира. Несмотря на то, что у его соотечественника Джошуа сейчас три чемпионских титула, именно Тайсон Фьюри сегодня №1 в супертяжелом весе.

Можем ожидать трилогию

Уайлдер и Фьюри вскоре могут встретиться в третий раз. В контракте на этот бой есть опция о том, что американец имеет право на матч-реванш. Но ее необходимо активировать в течение месяца. Скорее всего, так оно и будет.

В контракте на этот бой есть опция о том, что американец имеет право на матч-реванш

Другие варианты

По ходу боя Уайлдер неоднократно держался за запястье правой руки. С третьего раунда у него из левого уха текла кровь и есть подозрение, что могла треснуть барабанная перепонка. Не исключено, что американцу потребуется время на восстановление. Тогда наиболее вероятный вариант для Фьюри - проведение объединительного боя за звание абсолютного чемпиона мира между Фьюри и Джошуа. Не исключаем и варианта с возвращением в бокс бывшего многолетнего доминантного чемпиона мира Владимира Кличко для матча-реванша с Тайсоном Фьюри.

Деонтей Уайлдер потерпел первое поражение в карьере. У него также 42 победы, 41 нокаут. Тайсон Фьюри выиграл свой 30-й бой, 21-й нокаутом. В обоих по ничьей в бою между собой.

Автор: Василий ТАНКЕВИЧ
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23
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