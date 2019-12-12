Почему "Динамо" вылетело из Лиги Европы

Алексей Михайличенко не смог вывести "Динамо" из группы Лиги Европы

"Динамо" в 6 туре Лиги Европы не смогло победить "Лугано" 1: 1. Таким образом команда Алексея Михайличенко покидает турнир.

Gazeta.ua собрала главные аспекты игры на "Олимпийском"

Обе команды имели проблемы с составом. В "Динамо" из-за дисквалификации декабря пропускали Беньямин Вербич, Артем Шабанов и Сергей Сидорчук. В "Лугано" не монголы играть Мията Миячи, Александр Гергети, Франсиско Родригес и Дожнатан Саббатини.

Потери Вербича и Сидорчука были весомыми . В середине поля "Динамо" не хватало конструктива. Владимир Шепелев и Виталий Буялський не смогли наладить игру в полузащите. Александр Караваев и Карлос Де Пена были пассивными на флангах атаки.

"Динамо" не хватало Сидорчука и Вербича

"Динамо" не справилось с давлением за результат. Киевлянам нужно было только побеждает. Хозяева поля боялись лишних ошибок, не принимали инициативу на себя. Даже из самых удобный позиции не забивали.

Динамовцы хотели играть в быстрый футбол. В основе вышли Александр Караваев, Виктор Цыганков и Карлос Де Пена. Где Цыганков занял позицию атакующего полузащитника. Взаимодействие между этими футболистами вышла не лучшей, они скорее мешали друг другу, чем использовали свои сильные качества.

"Динамо" атаковало левым флангом и благодаря действиям Цыганкова. Благодаря активности Виталия Миколенко динамовцы получили фланговые навесы и прострелы с левого фланга. Цыганков пытался обострять благодаря собственной мастерства, но самому что-то сделать было трудно.

Команда Михайличенко была предсказуемой. Прострелы, навесы, игра через Цыганкова -это все легко читалось и перекушувалося. Не хватало нестандартных действий хозяевам поля.

"Динамо" заслужило вылет из Лиги Европы. В одном матче команда Михайличенко не убедило. Смогла получить только одну победу дожав "Мальме" в первом туре. Отсутствие качества игры и результата привело к тому, что "Динамо" заняло 3 место в своей группе.

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В другой игре "Копенгаген" дома уступил "Мальме" 0: 1. Таким образом именно представитель Швеции стал победителем группы. "Копенганен" со второго места вышел в плей -оф. "Динамо" заняло только 3 строчку в турнирной таблице.