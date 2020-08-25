Почему "Динамо" победило "Шахтер"

Мирча Луческу впервые победил "Шахтер". Фото: ФК "Динамо".

В матче за Суперкубок Украины киевское "Динамо" победило донецкий "Шахтер" -3:1. Что нужно знать о матче?

Погода сыграла за "Динамо". Весь матч был проливной дождь. При такой погоде техничным игрокам "Шахтера" было гораздо труднее работать с мячом и позиционно атаковать. Игра "Динамо" строилась больше на быстрых атакаї, которым дождь абсолютно не мешал.

Каштру сделал ставку на быстрый гол. В первые 15 минут "Шахтер" владел полным территориальным и игровым преимуществом, имел свои моменты, но "Динамо" смогло выдержать стартовый натиск.

"Шахтер" атаковал левым флангом. Главный тренер "Шахтера" Каштру оставил в запасе одного из лидеров команды Марлоса, а на правом фланге выставил двух быстрых игроков - Додо и Тете. Это стало наиболее уязвимым местом "Динамо". Александр Караваев не всегда справлялся с соперниками.

Луческу отдал инициативу сопернику

Матвиенко стал одним из антигероев матча. Во всех трех пропущенных голах есть вина защитника "горняков". Матвиенко терял свою зону, не успевал возвращаться, неудачно выбивал мяч, что приводило к забитым мячам в ворота Андрея Пятова.

Во втором тайме "Шахтер" владел полным преимуществом. "Горняки" фактически закрыли игроков "Динамо" на их половине поля, но так и не смогли реализовать свое преимущество в забитые мячи.

Луческу переиграл Каштру в тренерской дуэли. Понимая, что играть на равных против "горняков" "Динамо" пока не может, Мирча Луческу отдал инициативу сопернику, защищаясь через количественную оборону и используя слабые места соперника в защите. "Динамо" удалось закрыть лидера "Шахтера" Тайсона, без которого игра "горняков"многое потеряла.

Дисциплина и реализация принесли "Динамо" победу. Подопечные Луческу сыграли очень дисциплинированно, не давая сопернику свободных зон и страхуя друг друга. В нужный момент смогли сжать зубы и перетерпеть атаки соперника. Кроме того, удалось реализовать все свои моменты.

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После победы над "Шахтером" в активе "Динамо" стало 9 побед в Суперкубке. В "горняков" на один меньше.