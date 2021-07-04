Почему Англия разгромила Украину

Гарри Кейн оформил дубль. Фото: Gettyimages.com

В матче 1/4 финала Евро-2020/21 Англия разгромила Украину - 4:0.

Что нужно знать об игре в Риме?

Без Руслана Малиновского. Лидер "Аталанты" получил повреждения и не попал в заявку на игру.

Андрея Шевченко не изменил построение игры по сравнению с матчем против Швеции. Украина снова играла с тремя центральными защитниками. Только Александр Зинченко действовал в центре поля, а на левый фланг вышел Виталий Миколенко. Остался в запасе Тарас Степаненко.

Изменение построения игры по ходу матча. В середине первого тайма травму получил Сергей Кривцов. Вместо защитника "Шахтера" вышел полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков. Сборная начала играть в два центральных защитника.

Украина провалилась в центре защиты

Игра завершилась на четвертой минуте. Первая осмысления атака англичан завершилась голом. Украина вынуждена была раскрываться и идти вперед.

Провал центра защиты. Все четыре мяча пришли из центральной зоны. Провальная игра Николая Матвиенко, который проигрывал силовые единоборства.

Неудержимый Рахим Стерлинг. Полузащитник "Манчестер Сити" полностью переиграл на правом фланге обороны Александра Караваева и Илью Забарного.

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Дубль Харри Кейна. Форвард "Тоттенхэма" забил в каждом из таймов.

Провальное начало второго тайма. Украинцы быстро пропустили два мяча и игра превратилась в формальность. Англичане уже начали доигрывать и думать о следующем матче.

План Саутгейта сработал. Англия забила быстрый гол и заставила Украину раскрываться. Потратив силы на атаку команда Шевченко банально развалилась. Украинцы так и не смогли создать сопротивление в матче.

В матче 1/2 финала Англия сыграет против Дании. Игры состоится 7 июля. Начало матча в 22:00. Сборная Украины на Евро-2020/21 заняла третье место в своей группе набрав три очка в в 1/8 финала победила Швецию. Евро-2020/21 стал успешным для Украины. Национальная команда впервые смогла выйти из группы и дойти до 1/4 финала.