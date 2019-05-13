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понедельник, 13 мая 2019 20:11

Победный бросок за секунду до сирены, который вывел "Торонто" в финал Восточной конференции

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Победный бросок за секунду до сирены, который вывел &quot;Торонто&quot; в финал Восточной конференции
Кавай Ленард стал героем противостояния

В Восточной конференции судьба финала решалась в противостоянии "Торонто Рэпторс" против "Филадельфии". Общий счет в серии был 3: 3 до 4 побед.

Интрига в матче достигла апогея, когда казалось, что игра должна перейти в овертайм.

Лидер "Торонто Рэпторс" Кавай Ленард стал героем 7-го матча серии второго раунда плей-офф Восточной конференции против "Филадельфии". При счете 90:90 Кавай выполнил средний бросок с сиреной через руки Джоэла Ембиида, который принес "Торонто" победу.

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"Рэпторс" выиграли серию со счетом 4: 3 и вышли в финал Восточной конференции, где встретятся с "Милуоки".

https://sport.ua
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