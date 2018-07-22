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воскресенье, 22 июля 2018 20:11

Победителя Уимблдона поддерживал Андрей Шевченко
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- Когда я стал отцом, то мечтал, что дети с трибуны смотреть, как я играю. Не говоря уже о том, как побеждаю. Несколько дней назад моя мечта осуществилась. Меня просили описать эти чувства. Я говорил, что это незабываемый момент, радостный момент удовольствия. И когда я думал, что он не может стать лучшим, сын закричал: "Папа, папа!". В тот момент я растаял. Благодарен, что мне пришлось испытать это, - пишет сербский теннисист Новак Джокович, победитель Уимблдонского теннисного турнира среди мужчин.

Неделю назад он выиграл в южноафриканца Кевина Андерсона в трех партиях и получил 13 титул Большого Шлема, хотя главная победа произошла в полуфинале - Джокович в пяти партиях одолел Рафаэля Надаля, первую ракетку мира.

 

В 2016-м серб выиграл открытый чемпионат Франции по теннису и собрал карьерный Шлем - выиграл все четыре главные турниры в этом виде спорта. Более того, Джокович - единственный в открытой эре, с 1969 года, спортсмен, кто одновременно был чемпионом Уимблдона, США, Австралии и Франции.

И затем в игре Новака наступил спад. Логический - в течение 2011 и первой половины 2016 он показывал фантастическую игру. 2011 - взял три Шлемы из четырех, 2015 - повторил это достижение. Не проигрывал 43 матча подряд.

Но уже на Олимпиаде-2016 "вылетел" в матче первого же круга, потом дошел до финала открытого чемпионата США и это было последнее серьезное достижение в течение двух лет.

 

В 2017-м Новак играл только первую половину года. Вторую пропустил из-за травмы локтя. Терапевтическое лечение не помогла. К открытого чемпионата Австралии он так и не восстановился, хотя дошел там до 1/8 финала. После того сделал операцию на локте, но результаты следующих турниров были настолько провальными - вылеты в первых кругах от игроков первой сотни, что эмоциональный серб, человек тонкой душевной организации, задумался об окончании карьеры.

Новак расстался с тренером Андре Агасси, также выдающимся в прошлом теннисистом, и вернул после годичного перерыва Марьяна Вайду, который работал с Джоковичем от начала профессиональной карьеры

Он расстался с тренером Андре Агасси, также выдающимся в прошлом теннисистом, и вернул после годичного перерыва Марьяна Вайда, словака, который работал с Джоковичем с 2006-го от начала профессиональной карьеры. На грунтовых турнирах особых успехов Джокович не достиг: например, в Барселоне "вылетел" в первом же матче. Но на майском турнире в Риме уже дошел до полуфинала, в борьбе уступив Рафи Надалю - королю грунта.

Далее был открытый чемпионат Франции, обидное поражение в четвертьфинале от итальянца Марко Чеккинато, после чего Джоковича снова подвели нервы, и он намекнул на пропуск травяного сезона.

 

Однако впоследствии отошел и принял участие в турнире Квинс Клаб, предшествующего Уимблдона. Там сыграл очень сильно, только в финале уступив хорвату Марину Чиличу и будучи близок к победе. Джоковича на турнире поддерживал главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко и его сын Джордан - их серб специально пригласил в свою ложу.

Квинс Клаб показал, что Джокович вернулся. Он был вторым фаворитом Уимблдона после Роджера Федерера, восьмикратного победителя соревнований, и когда тот "вылетел" в четвертьфинале стало понятно: победитель определится в матче Джокович - Надаль.

Новак сыграл в умный и атакующий теннис. А главное - у него снова был порядок с морально-волевыми качествами, безумный Надаль так и не смог пробить оборону серба и взять реванш за поражение в финале Уимблдона - 2011.

 

Теперь у них 20, 17 и 13 титулов соответственно. Заключительный Шлем состоится с 27 августа по 9 сентября в Нью-Йорке, открытый чемпионат США.

Сын Джоковича Стефану в октябре исполнится 4 года. Дочке Таре в сентябре будет год. С женой Елена расписались 2014 летом. Вместе с 2006 года.

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Нынешние турнире Большого Шлема выиграли лучшие игроки современности. В Австралии - Роджер Федерер. Во Франции - Рафаэль Надаль, в Лондоне - Новак Джокович.

Автор: Роман ШАХРАЙ
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