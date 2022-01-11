Победитель Евро для Шевченко. "Дженоа" хочет подписать звездного португальца

Бывший вингер "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии 35-летний Луиш Нани может стать новичком команды Андрея Шевченко.

"Дженоа" и "Болонья" получили предложения подписать Нани после ухода из американского "Орландо Сити", сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

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Опытный футболист находится в статусе свободного агента.

Последние три года португалец выступал в МЛС, где в составе "Орландо Сити" провел 88 матчей, забил 31 мяч и отдал 18 голевых передач.

Нани начинал свою карьеру в лиссабонском "Спортинге". Пик карьеры был "Манчестер Юнайтед", где он выступал восемь лет и выигрывал Лигу чемпионов. Также Луиш поиграл за "Фенербахче", "Валенсию" и "Лацио", а в составе сборной Португалии становился чемпионом Европы в 2016 году.

"Дженоа" занимает 19 место в Серии А. Следующий матч команда Андрея Шевченко проведет 13 января против "Милана" в Кубке Италии. Отчет об игре читайте на нашем сайте.