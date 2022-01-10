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Боссы Дженоа дали Шевченко еще три дня

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Боссы Дженоа дали Шевченко еще три дня
Швченко дотянет до 13 января. Фото: Reuters

Руководство "Дженоа" сегодня провело встречу, главными темами которой стали неудачные результаты команды и будущее главного тренера Андрея Шевченко.

Как пишет La Gazzetta dello Sport, генуэзский клуб принял решение пока не увольнять украинского тренера. Шевченко будет тренировать "Дженоа" в ближайшем матче Кубка Италии с "Миланом", который пройдёт 13 января.

Кандидатами на пост тренера "Дженоа" являются Давиде Баллардини и Роландо Маран, которые тренировали команду ранее и всё ещё связаны с ней контрактом. Они могут заменить Шевченко в случае дальнейших неудач.

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Шевченко возглавил "Дженоа" в ноябре 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года. Под руководством Шевченко "Дженоа" провёл девять матчей в чемпионате Италии, в которых трижды сыграл вничью и потерпел шесть поражений.

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