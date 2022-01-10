Будет ли отставка? Президент "Дженоа" оценил работу Шевченко

Андрей Шевченко пять лет возглавлял сборную Украины. Фото: Gettyimages.com

Президент "Дженоа" Альберто Дзангрилло оценил работу Андрея Шевченко в должности тренера команды.

После домашнего поражения от "Специи" босс клуба не планирует менять тренера.

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"Я очень расстроен, мне жаль наших болельщиков, потому что это плохой вечер в очень сложное время. Возможно, это один из самых трудных моментов за последние годы для "Дженоа"

Повторяю, я очень расстроен, но мы здесь, чтобы исправить ситуацию. Серия B? Мы все это учитываем. Сегодня вечером нам следовало действовать лучше. Еще два месяца назад я говорил, что мы будем действовать шаг за шагом. Я один из фанатов "Дженоа" и прекрасно понимаю, что сейчас происходит в сердцах болельщиков.

Тренерский вопрос? Приведу пример: если что-то идет не так в отделении, мы ведь не убираем главврача. Необходимо анализировать работу всех: и тренера, и игроков. Сейчас мы должны быть активными на трансферном рынке, чтобы исправить сложную ситуацию", - сказал функционер в комментарии Tuttomercatoweb.com.

Шевченко отсутствовал на тренерской скамье "Дженоа" во время матча против "Специи" из-за положительного теста на коронавирус. Дженоа идет на 19-й позиции у Серии А. От спасительного 17-го места "грифонов" отделяет пять очков. Генуэзцы победили под руководством Шевченко только один раз в Кубке Италии против "Салернитаны". Следующий матч "Дженоа" проведет 13 января против "Милана" в 1/8 финала Кубка Италии. Отчет об игре читайте на нашем сайте.