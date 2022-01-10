Победил в финале россиянина. Муж Свитолиной выиграл турнир в Аделаиде

Французский теннисист 35-летний Гаэль Монфис стал победителем турнира ATP 250 в Аделаиде.

В матче за титул муж Элины Свитолиной обыграл россиянина Карена Хачанова – 6:4, 6:4.

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Поединок длился 1 час и 20 мин.

Обе партии прошли в борьбе, но француз каждый раз смог дожимать своего соперника в решающий момент.

Во время соревнования Монфис оставил за бортом турнира Хуана Мануэля Черундоло из Аргентины, Томми Пола из США и австралийца Танаси Коккинакиса.

Призовой фонд турнира в Аделаиде составляет $521 тыс.

Это был 33-й финал турниров ATP для Монфиса, но только 11-й титул. В последний раз он побеждал в 2020 году.