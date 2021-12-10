Победил россиянина - норвежец стал чемпионом мира по шахматам

Норвежский гроссмейстер 31-летний Магнус Карлсен стал чемпионом мира по шахматам.
В 11-й партии норвежец победил россиянина Яна Непомнящего и досрочно выиграл титул.
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Претендент Непомнящий, игравший белыми фигурами, потерпел поражение. Четвертый в этом титульном матче. После 11 партий счет стал 7,5:3,5 в пользу Карлсена.
Норвежский гроссмейстер досрочно защитил титул, поскольку и три победы в оставшихся трех партиях не помогут россиянину даже сравнять счет.
Первые пять, а также седьмая и десятая партии завершились вничью. В шестой, восьмой, девятой и одиннадцатой Карлсен обыграл претендента на титул из России.
Свен Магнус Эен Карлсен - норвежский шахматный гроссмейстер, лидер мирового рейтинга. С 2013 года - действующий чемпион мира по шахматам.
Карлсен стал гроссмейстером 26 апреля 2004-го, тогда ему было 13 лет, 4 месяца и 27 дней. Третий самый молодой гроссмейстер в истории.
В рейтинг-листе ФИДЕ за июнь 2020 года у него рейтинг Эло - 2863. Непрерывно возглавлянт его с июля 2011-го.
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