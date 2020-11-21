"Победа над "Ингульцом" очень важна в эмоциональном плане" - Луческу

Мирча Луческу подписал контракт с "Динамо" на два года. Фото: ФК "Динамо"

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал победу своей команды над "Ингульца".

Динамовцы забили сопернику по одному мячу в каждом из таймов.

"Получилась очень сложная, боевая игра, мы получили трудовую победу. Играли против очень сложного соперника, который действовал агрессивно, и хорошо себя показывал в единоборствах. Плюс они делали много длинных, вертикальных передач.

Конечно, эта победа психологически и морально очень важна для хорошего эмоционального тона в команде. Это очень важные три очка для нас", - цитирует Луческу "Трибуна".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обескровленное "Динамо" легко победило "Ингулец"

После 10 туров УПЛ "Динамо" лидирует имея в своем активе 23 очка.