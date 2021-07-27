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вторник, 27 июля 2021 16:00

Пловец Михаил Романчук установил олимпийский рекорд

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Пловец Михаил Романчук установил олимпийский рекорд
Михаил Романчук является главным претендентом на "золото" "Олимпиады. Фото: Gettyimages.com

Украинский пловец 24-летний Михаил Романчук квалифицировался в финал Олимпиады с рекордом игр.

В полуфинальных заплывах в Токио на 800 метров вольным стилем Романчук выигрывал свою гонку с результатом 7:41.28. Это лучший показатель среди всех полуфиналистов и олимпийский рекорд.

Другой украинец Сергей Фролов проплыл дистанцию ​​за 7:47.67 и также квалифицировался в решающий заплыв.

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Финал соревнований состоится 29 июля. Начало 04:30 по киевскому времени.

Олимпиада в Японии продлится с 23 июля по 8 августа.

Украина в Токио представят 157 спортсменов - это наименьшее количество участников от Украины на летних Играх за время независимости. На Олимпийских играх разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.

В активе сборной Украины на Играх в Токио три бронзовые награды.

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Дата
27
июля

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