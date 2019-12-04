"Плохо, что в первом туре играем с Нидерландами" – Малдера

Андреа Малдера все равно против кого играть

Тренер сборной Украины Андреа Малдера рассказал о соперниках "сине-жёлтых" по групповому раунду Евро-2020. Об этом сообщает "Террикон".

- Не имеет никакого значения, кто достанется нам из четвёртой корзины. Так же было и с Нидерландами или Австрией. Для тренерского штаба это не важно, ведь мы просто пытаемся максимально хорошо подготовить свою команду.

Да, нам удалось обыграть Португалию, хотя это действующий чемпион Европы с кучей звезд. Мне кажется, плохо, что в первом туре мы играем с Нидерландами на их территории. С другой стороны, если победим, то это придаст нам смелости и уверенности.

Формат такого короткого турнира заставляет в каждом матче отдавать все силы, которые имеешь, играть с максимальной концентрацией, – сказал Малдера.

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Сборная Украины начнет Евро-2020 14 июня матчем со сборной Нидерландов в Амстердаме.