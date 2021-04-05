Пирло приблизился к отставке с поста тренера "Ювентуса"

Андреа Пирло возглавляет "Ювентус" с августа 2020 года. Фото: Reuters

В матче 29-го тура чемпионата Италии "Ювентус" не смог победить "Торино" - 2:2.

На старте дерби Турина команда Андреа Пирло повела в счете. Отличился Федерико Кьеза. До завершения 1-го тайма хозяева смогли отыграться усилиями Антонио Санабрия.

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На старте 2-й половины игры Санабрия записал на свой счет дубль. "Ювентус" смог избежать поражения в конце игры после точного удара Криштиану Роналду.

Наставник "старой синьоры" Пирло стал на шаг ближе к отставке. "Ювентус" только благодаря дополнительным показателям занимает 4-е место в турнирной таблице, опережая "Наполи".

СМИ сообщали, что руководство "Ювентуса" сменит тренера, если Пирло не выиграет дерби и матч следующего тура против "Наполи". Который будет важен в борьбе за путевку Лигу чемпионов.

Лидирует в чемпионате Италии "Интер", который в очном туре одержал минимальную победу над "Болоньей". На 2-м месте "Милан" с отставанием в 12 баллов. Замыкает тройку "Аталанта". 7 апреля "Ювентус" сыграет с "Наполи" в перенесенном поединке 3-го тура чемпионата Италии.