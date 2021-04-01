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четверг, 01 апреля 2021 13:09

"Ювентус" поставил Пирло ультиматум

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&quot;Ювентус&quot; поставил Пирло ультиматум
Андреа Пирло возглавляет "Ювентус" с августа 2020 года. Фото: Reuters

Наставник "Ювентуса" Андреа Пирло может быть отправлен в отставку течение следующих 7 дней.

Руководство "старой синьоры" поставило тренеру ультиматум, пишет сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Решающими для наставника будут следующие матчи чемпионата Италии против "Наполи" и "Торино". В случае неудачи в этих встречах специалист будет отправлен в отставку.

Руководители клуб понимают, что догнать "Интер" уже не реально. Команда должна не потерять место в Лиге чемпионов на следующий сезон.

В текущем сезоне "Ювентус" вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала от "Порту". В национальном чемпионате расположились на 3-м месте в чемпионате Италии. Туринцы под руководством Пирло набрали 55 очков в 27 матчах Серии А и вышли в финал Кубка Италии, в котором сыграют против "Аталанты".

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