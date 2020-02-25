Пилот Формулы-1 признался, что ненавидит Россию

Лэнс Стролл считает, что трасса в Сочи является наихудшей среди всех в Формуле-1. Фото: Reuters

Пилот команды Формулы-1 "Рейсинг Пойнт" канадец Лэнс Стролл признался, что ему непросто дается пребывание в России.

Накануне этапа Формулы-1 в Сочи Стролл заявил, что ненавидит Россию, отметив, что трасса в Сочи - худшая в календаре.

"Ненавижу Россию. Мрачный автодром. Скучная трасса, никаких скоростных поворотов. Худший автодром во всей Формуле-1", - цитирует Стролла Motorsport.

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В прошлом сезоне 21-летний канадский гонщик Лэнс Стролл набрал 21 очко и занял пятнадцатое место в общем зачете чемпионата Формула-1. На Гран-при в Сочи Стролл оказался в 11-й строчке.