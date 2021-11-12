Пили шампанское Cristal. Милевский назвал сумму своего самого большого чека в ресторане

Артем Милевский был звездой "Динамо". Фото: ФК "Динамо" Киев

Бывший игрок киевского "Динамо" и сборной Украины 36-летний Артем Милевский тратил за один вечер почти €20 тыс.

Милевский пил дорогое шампанское с друзьями на горнолыжном курорте во Франции.

"Самый дорогой мой стол в ресторане? Не знаю, где-то 17 тысяч евро. Где это было? В Куршевеле там, где на лыжах все. Ребята собрались. Сколько людей было? Человека четыре.

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Что пили? Cristal, конечно. Кто-то пришел – выпил, ушел. Другой вошел, потанцевал, увидел на столе, а потом ушел. И так накопилось", - сказал Милевский в эфире "Коммент. Шоу".

Артём Милевский завершил карьеру летом 2021 года. Как футболист звездой стал в составе "Динамо". Также выступал в чемпионатах Турции, России, Хорватии, Румынии, Венгрии и Белоруссии.