Пили шампанское Cristal. Милевский назвал сумму своего самого большого чека в ресторане

 
Ексклюзивы
1/5
Водителю, который под метадоном снес детей, назначили залог
Водителю, который под метадоном снес детей, назначили залог
Просмотров: 612
"Мы уже на Марсе – что теперь?": писатель Ричард Морган прогнозирует последствия колонизации космоса
"Мы уже на Марсе – что теперь?": писатель Ричард Морган прогнозирует последствия колонизации космоса
Просмотров: 315
"За молоком ездим за 100 километров": пианистка и стоматолог из Львова в селе создали сыроварню
"За молоком ездим за 100 километров": пианистка и стоматолог из Львова в селе создали сыроварню
Просмотров: 3357
"Раньше хоть могли отследить, где, кто и что ворует": как изменилась коррупция в Харькове после Кернеса
"Раньше хоть могли отследить, где, кто и что ворует": как изменилась коррупция в Харькове после Кернеса
Просмотров: 936
На ВДНХ съехались экстренные службы Киева. Ловят "террористов": эксклюзивные фото
На ВДНХ съехались экстренные службы Киева. Ловят "террористов": эксклюзивные фото
Просмотров: 1134
Капот кабриолета Николай Тараканов сделал из старого холодильника
Капот кабриолета Николай Тараканов сделал из старого холодильника
Просмотров: 657
В ководных больницах не хватает медсестер
В ководных больницах не хватает медсестер
Просмотров: 522
Наш Уголовный кодекс напоминает психопата – самое интересное в журнале "Країна"
Наш Уголовный кодекс напоминает психопата – самое интересное в журнале "Країна"
Просмотров: 414
"С нами был казак, которого искал черт": как в украинской глубинке снимали легендарный фильм "Пропала грамота"
"С нами был казак, которого искал черт": как в украинской глубинке снимали легендарный фильм "Пропала грамота"
Просмотров: 3195
Под посольство Беларуси принесли свиную голову
Под посольство Беларуси принесли свиную голову
Просмотров: 1260
Фото
Все фото
5
10
4
5
7
Гордон, Левочкин и &quot;слуга&quot; Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
Гордон, Левочкин и "слуга" Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
&quot;Воодушевления у нее больше, чем мощности&quot; — как прошел финальный этап RTR Time Attack
"Воодушевления у нее больше, чем мощности" — как прошел финальный этап RTR Time Attack
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
В Киев съехались легендарные футболисты &quot;Реала&quot;
В Киев съехались легендарные футболисты "Реала"
&quot;Пять лет тренировался по четыре часа в день&quot; - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
"Пять лет тренировался по четыре часа в день" - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
Видео
Все видео
Что нужно знать о чемпионе мира по боксу Юрие Захарееве
Что нужно знать о чемпионе мира по боксу Юрие Захарееве
Бразилия вышла на Кубок мира
Бразилия вышла на Кубок мира
Разгромы от Хорватии и Германии: результаты матчей отбора в Кубок мира
Разгромы от Хорватии и Германии: результаты матчей отбора в Кубок мира
Голкипер "Бохума" опозорился во время исполнения пенальти
Голкипер "Бохума" опозорился во время исполнения пенальти
Почему Украина не смогла победить Болгарию
Почему Украина не смогла победить Болгарию
Интервью
1/5
"Коля Харьковский сказал: "Моя куртка стоит дороже, чем вся ваша семья" - адвокат Игорь Черняк
"Коля Харьковский сказал: "Моя куртка стоит дороже, чем вся ваша семья" - адвокат Игорь Черняк
Просмотров: 4077
Мариуполь и Славянск стали украинскими. Кто думает иначе – молчит. В Донецке будет так же
Мариуполь и Славянск стали украинскими. Кто думает иначе – молчит. В Донецке будет так же
1 Просмотров: 2025
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
4 Просмотров: 9495
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
Просмотров: 1134
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Просмотров: 1188
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
12 ноября 2021
Просмотров: 81
Тріщини часу
Уявіть: ви високо в горах, ідете вузенькими стежками, ризикуючи зірватись у провалля. Ліворуч бачите смужку горизонту з ледь видними контурами ...
пятница, 12 ноября 2021 21:27

Пили шампанское Cristal. Милевский назвал сумму своего самого большого чека в ресторане

  Комментировать
Пили шампанское Cristal. Милевский назвал сумму своего самого большого чека в ресторане
Артем Милевский был звездой "Динамо". Фото: ФК "Динамо" Киев

Бывший игрок киевского "Динамо" и сборной Украины 36-летний Артем Милевский тратил за один вечер почти €20 тыс.

Милевский пил дорогое шампанское с друзьями на горнолыжном курорте во Франции.

"Самый дорогой мой стол в ресторане? Не знаю, где-то 17 тысяч евро. Где это было? В Куршевеле там, где на лыжах все. Ребята собрались. Сколько людей было? Человека четыре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Украина закроет Россию в плане футбола" - Милевский

Что пили? Cristal, конечно. Кто-то пришел – выпил, ушел. Другой вошел, потанцевал, увидел на столе, а потом ушел. И так накопилось", - сказал Милевский в эфире "Коммент. Шоу".

Артём Милевский завершил карьеру летом 2021 года. Как футболист звездой стал в составе "Динамо". Также выступал в чемпионатах Турции, России, Хорватии, Румынии, Венгрии и Белоруссии.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пили шампанское Cristal. Милевский назвал сумму своего самого большого чека в ресторане». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
ноября

Партизаны и охотники на тигров дали отпор французской армии

Самое читаемое
Пышногрудая Стужук в микробикини поделилась, что ей дарит душевные оргазмы
Пышногрудая Стужук в микробикини поделилась, что ей дарит душевные оргазмы
5
 Просмотров: 14184
Телеведущая Онуфрийчук вышла замуж за миллионера: чувственные кадры
Телеведущая Онуфрийчук вышла замуж за миллионера: чувственные кадры
9
 Просмотров: 9936
Мигранты рассказывают, как их бьют белорусские солдаты и заставляют идти в Польшу
Мигранты рассказывают, как их бьют белорусские солдаты и заставляют идти в Польшу Просмотров: 9756
Сын чиновника с судимостью: подробности о водителе, который снес детей на переходе
Сын чиновника с судимостью: подробности о водителе, который снес детей на переходе
6
 Просмотров: 9531
&quot;Поступок Тищенко отвратительнее, но Коля - человек президента&quot; - сети гудят о деле за средний палец Зеленскому
"Поступок Тищенко отвратительнее, но Коля - человек президента" - сети гудят о деле за средний палец Зеленскому
12
 7 Просмотров: 9000
Спорт
Что нужно знать о чемпионе мира по боксу Юрие Захарееве
Что нужно знать о чемпионе мира по боксу Юрие Захарееве
 Просмотров: 117
Помічник Реброва та Шевченка зізнався в любові до Росії
Помічник Реброва та Шевченка зізнався в любові до Росії Просмотров: 225
"Приходилось тянуть полсумки сала для игроков "Милана" - Шевченко"
"Приходилось тянуть полсумки сала для игроков "Милана" - Шевченко" Просмотров: 1152
"Украина закроет Россию в плане футбола" - Милевский
"Украина закроет Россию в плане футбола" - Милевский Просмотров: 477
Павелко назвал имя нового тренера сборной Украины
Павелко назвал имя нового тренера сборной Украины Просмотров: 1377
Больше всего комментируют
32
"Трансформация Зеленского в Лукашенко": к Леросу пришли с подозрением
7
"Поступок Тищенко отвратительнее, но Коля - человек президента" - сети гудят о деле за средний палец Зеленскому
4
Визит Зеленского в Оман не принес Украине ни копейки
2
Госкино впервые запретило фильм с Зеленским в главной роли
2
Лероса хотят посадить за "средний палец" Зеленскому
Голосов: 420
Голосование Главное событие для украинского спорта-2021?
  • 1) выход футбольной сборной в четвертьфинал Евро
  • 2) "золото" Жана Беленюка на Олимпиаде
  • 3) победа Усика над Джошуа
Просмотреть