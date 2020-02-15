Пидручный промахнулся последним патроном и потерял шансы на медаль

Дмитрий Пидручный промахнулся последним патроном

Россиянин Александр Логинов выиграл сегодня спринтерскую гонку гонку на чемпионате мира по биатлону, который проходит в итальянской Антхольц-Антерсельве. Вторым был Кантант Фийон-Имеет из Франции, третьим - тоже француз Мартан Фуркад.

Фаворит норвежец Йоханнес Бйо хорошо стартовал, но с одним промахом не смог бороться за медаль.

Сразу после этого Дмитрий еще и упал

Украинец Дмитрий Пидручный претендовал на медаль, но промахнулся последним выстрелом на стойке. Сразу после этого Дмитрий еще и упал и потерял все шансы на награду. В итоге Пидручный стал десятым.

Также одной промахом закончил гонку Артем Прима. Он - на 25 месте.

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Завтра в Антхольц-Антерсельве состоятся мужская и женская гонки преследования.