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суббота, 15 февраля 2020 17:03

Пидручный промахнулся последним патроном и потерял шансы на медаль

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Пидручный промахнулся последним патроном и потерял шансы на медаль
Дмитрий Пидручный промахнулся последним патроном

Россиянин Александр Логинов выиграл сегодня спринтерскую гонку гонку на чемпионате мира по биатлону, который проходит в итальянской Антхольц-Антерсельве. Вторым был Кантант Фийон-Имеет из Франции, третьим - тоже француз Мартан Фуркад.

Фаворит норвежец Йоханнес Бйо хорошо стартовал, но с одним промахом не смог бороться за медаль.

Сразу после этого Дмитрий еще и упал

Украинец Дмитрий Пидручный претендовал на медаль, но промахнулся последним выстрелом на стойке. Сразу после этого Дмитрий еще и упал и потерял все шансы на награду. В итоге Пидручный стал десятым.

Также одной промахом закончил гонку Артем Прима. Он - на 25 месте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пидгрушной не хватило 4 секунд до медали

Завтра в Антхольц-Антерсельве состоятся мужская и женская гонки преследования.

Автор: Юрий СТРИГУН
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