Пидручный не смог побороться за медали в спринтерской гонке на Кубке мира по биатлону

Дмитрий Подручный финишировал только 9 в спринте. Фото: рейтер

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный финишировал на девятой позиции в мужской спринтерской гонке на этапе Кубка Мира в австрийском Хохфильцене.

Подручный совершил один промах на первой стрельбе. И показал время 25: 45.4. Это позволило ему занять лишь девятое место. Отставание от победителя Йоханнеса Бё составило 37,6. При этом что норвежец во время второй стрельбы тоже совершил один промах.

Чисто отстрелялся другой украинец Антон Дудченко. Однако он был несколько медленный на трассе 1: 16,1 и только двадцать седьмого место. Однако он набрал первые зачетные баллы, сообщает "24 канал"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Семеренко фінішувала дев'яти у спрінті на етапі Кубка світу з Біатлону

Кроме Йоханнеса Бё на подиум также поднялись француз Симон Дестьо и россиянин Александр Логинов.