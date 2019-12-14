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суббота, 14 декабря 2019 09:22

Пидручный не смог побороться за медали в спринтерской гонке на Кубке мира по биатлону

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Пидручный не смог побороться за медали в спринтерской гонке на Кубке мира по биатлону
Дмитрий Подручный финишировал только 9 в спринте. Фото: рейтер

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный финишировал на девятой позиции в мужской спринтерской гонке на этапе Кубка Мира в австрийском Хохфильцене.

Подручный совершил один промах на первой стрельбе. И показал время 25: 45.4. Это позволило ему занять лишь девятое место. Отставание от победителя Йоханнеса Бё составило 37,6. При этом что норвежец во время второй стрельбы тоже совершил один промах.

Чисто отстрелялся другой украинец Антон Дудченко. Однако он был несколько медленный на трассе 1: 16,1 и только двадцать седьмого место. Однако он набрал первые зачетные баллы, сообщает "24 канал"

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Кроме Йоханнеса Бё на подиум также поднялись француз Симон Дестьо и россиянин Александр Логинов.

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