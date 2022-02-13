Пидручный и Прима финишировали во втором десятке в гонке преследования на Олимпиаде

Дмитрий Пидручный. Фото: biathlon.com.ua

Украинские биатлонисты не смогли побороться за медали на Олимпийских играх-2022 в Пекине в гонке преследования, состоявшейся в воскресенье, 13 февраля.

Для того чтобы претендовать на высокие места, сегодня, учитывая места наших спортсменов на старте после спринта, нужно было чисто проходить огневые рубежи.

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Однако уже на первой стрельбе Дмитрий Пидручный отправился на один круг штрафа, а Артем Прима - сразу на два.

Вторая стрельба лежа также не принесла никаких положительных эмоций. В отличие от женской гонки, мужчины вынуждены были работать при сильном ветре. Пидручный промахнулся дважды и опустился на 16-е место. Прима на третий круг отправился 26-м.

Дальше было хуже. Наши биатлонисты после третьего огневого рубежа находились в третьем десятке.

Выиграл гонку преследования француз Кантен Фийон-Майе, вторым стал норвежец Тарьей Бё, а третьим - Эдуард Латипов из ОКР.

Четвертую стрельбу украинцы прошли без промахов, поэтому Дмитрий Пидручный финишировал 13-м, Артем Прима - 18-м, а Антон Дудченко - 23-м, хотя стартовал аж 60-м.

Биатлонные соревнования в Пекине-2022 будут проходить до 19 февраля. Мужская эстафета и массовый старт состоятся 15 и 18 февраля.