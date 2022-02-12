Опять без медали в биатлоне. Пидручный и Прима не смогли побороться за награды в спринте на Олимпиаде

 
Ексклюзивы
1/5
"Интер" с его победобесием и русским духом не меньшее зло" - сети гудят о закрытии канала Мураева
"Интер" с его победобесием и русским духом не меньшее зло" - сети гудят о закрытии канала Мураева
Просмотров: 810
"Власть действует бессмысленно" – чем для Украины завершилась встреча советников "нормандской четверки"
"Власть действует бессмысленно" – чем для Украины завершилась встреча советников "нормандской четверки"
2 Просмотров: 621
"Минск надо снять с повестки дня" – почему не работают соглашения
"Минск надо снять с повестки дня" – почему не работают соглашения
2 Просмотров: 531
За "красавицу" Путину засунули в рот пистолет - неделя политиков в фото
За "красавицу" Путину засунули в рот пистолет - неделя политиков в фото
Просмотров: 4401
Пикантные игрушки, памперсы и сотни забытых гривен: как работает уникальная станция сортировки мусора и что туда выбрасывают
Пикантные игрушки, памперсы и сотни забытых гривен: как работает уникальная станция сортировки мусора и что туда выбрасывают
Просмотров: 2394
"Есть угроза потери суверенитета" – как Россия хочет дожать Украину в Нормандском формате
"Есть угроза потери суверенитета" – как Россия хочет дожать Украину в Нормандском формате
Просмотров: 1305
Помощник Зеленского стал вторым человеком в стране
Помощник Зеленского стал вторым человеком в стране
Просмотров: 2664
Ночь эротической поэзии или виртуальные путешествия по Украине - 14 креативных вариантов для ярких выходных
Ночь эротической поэзии или виртуальные путешествия по Украине - 14 креативных вариантов для ярких выходных
Просмотров: 252
Пафосные подарки, "вдохновлявшие" Пшонку и Януковича - открыли выставку пропаганды СССР
Пафосные подарки, "вдохновлявшие" Пшонку и Януковича - открыли выставку пропаганды СССР
Просмотров: 3042
"Содрогнулась земля дважды. Неприятно было": в украинском селе взорвали ядерную бомбу – как там сейчас живут люди
"Содрогнулась земля дважды. Неприятно было": в украинском селе взорвали ядерную бомбу – как там сейчас живут люди
Просмотров: 6201
Фото
Все фото
7
5
6
9
6
Эмоциональная и всегда улыбчивая. Кто такая двукратная чемпионка Пекина-2022 Йохауг
Эмоциональная и всегда улыбчивая. Кто такая двукратная чемпионка Пекина-2022 Йохауг
Украинцы на &quot;горбатом Запорожце&quot; удивили поклонников классического ралли
Украинцы на "горбатом Запорожце" удивили поклонников классического ралли
Криштиану Роналду 37: факты про легендарного португальца, которые точно удивят
Криштиану Роналду 37: факты про легендарного португальца, которые точно удивят
В Пекине прошла церемония открытия Олимпиады-2022. Как это было
В Пекине прошла церемония открытия Олимпиады-2022. Как это было
Красавица-фигуристка. Кто такая знаменосец сборной Украины в Пекине Назарова
Красавица-фигуристка. Кто такая знаменосец сборной Украины в Пекине Назарова
Видео
Все видео
На Олимпиаде в Пекине побили четвертый мировой рекорд
На Олимпиаде в Пекине побили четвертый мировой рекорд
"Вест Хэм" перевел Ярмоленко в молодежную команду. Андрей "отметил" это удалением
"Вест Хэм" перевел Ярмоленко в молодежную команду. Андрей "отметил" это удалением
Новая звезда НБА. Невероятный Дончич впервые набрал более 50 очков в одной игре
Новая звезда НБА. Невероятный Дончич впервые набрал более 50 очков в одной игре
Процитировал Канта. Селезнев перешел на украинский язык
Процитировал Канта. Селезнев перешел на украинский язык
Малиновский не помог. "Аталанта" вылетела из Кубка Италии
Малиновский не помог. "Аталанта" вылетела из Кубка Италии
Интервью
1/5
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
Просмотров: 1629
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
Просмотров: 2808
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
Просмотров: 1287
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
Просмотров: 459
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
Просмотров: 1008
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
11 февраля 2022
Просмотров: 180
Ми
Час від часу це стається, немов осяяння. Ти розумієш, як багато тих, кого ти називаєш "ми". Цих людей ти розумієш іще до того, як спитав їхні імена. ...
суббота, 12 февраля 2022 12:40

Опять без медали в биатлоне. Пидручный и Прима не смогли побороться за награды в спринте на Олимпиаде

  Комментировать
Опять без медали в биатлоне. Пидручный и Прима не смогли побороться за награды в спринте на Олимпиаде
Дмитрий Пидручный показал лучшее время среди украинцев. Фото: biathlon.com.ua

На Олимпийских играх в Пекине прошла мужская спринтерская гонка в биатлоне.

Украинцы не смогли побороться за награды.

Лучший результат среди украинцев показал Дмитрий Пидручный – он занял 13 место. Артем Прима стал 15-м. Антон Дудченко финишировал 60-м, а Богдан Цимбал – 66-м. В гонку преследования квалифицировались трое, за исключением последнего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Промах помешал Джиме завоевать первую медаль для Украины на Олимпиаде в Пекине

Олимпийским чемпионом стал норвежец Иоханнес Бё. Для представителя Норвегии это третья медаль в Пекине. Бё одержал "золото" в смешанной эстафете и "бронзу" в индивидуальной гонке.

Второй результат показал француз Кентен Фийон-Майе. "Бронзу" завоевал старший брат победителя гонки Тарьей Бё.

Зимние Олимпийские игры в Пекине продолжаются с 4 по 20 февраля 2022 года.

Во время зимней Олимпиады в Пекине проводятся соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей.

В столицу Поднебесной защищать честь Украины отправились 45 спортсменов, выступающих в 12 дисциплинах.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Опять без медали в биатлоне. Пидручный и Прима не смогли побороться за награды в спринте на Олимпиаде». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
февраля

Чарльз Дарвин боялся религиозного преследования и позора

Самое читаемое
Умерла невестка Геннадия Кернеса
Умерла невестка Геннадия Кернеса Просмотров: 26588
Путин принял решение о полноценном вторжении в Украину уже в ближайшие дни – Байден лидерам ЕС и НАТО
Путин принял решение о полноценном вторжении в Украину уже в ближайшие дни – Байден лидерам ЕС и НАТО Просмотров: 20997
Враг доберется в Киев за 48 часов: разведка США рассекретила сценарии нападения РФ
Враг доберется в Киев за 48 часов: разведка США рассекретила сценарии нападения РФ 3 Просмотров: 15822
В белье и с весом 80 кг: Анита Луценко поразила перевоплощением после рождения дочери
В белье и с весом 80 кг: Анита Луценко поразила перевоплощением после рождения дочери
7
 Просмотров: 11610
Ждали медаль, а получили шок. Украинцы на Олимпиаде: итоги шестого дня
Ждали медаль, а получили шок. Украинцы на Олимпиаде: итоги шестого дня
 Просмотров: 7128
Спорт
На Олимпиаде в Пекине побили четвертый мировой рекорд
На Олимпиаде в Пекине побили четвертый мировой рекорд
 Просмотров: 279
В "Шахтере" объяснили, почему продали игрока сборной Украины в Россию
В "Шахтере" объяснили, почему продали игрока сборной Украины в Россию 1 Просмотров: 477
Усиление для Луческу. "Динамо" предложило €5 млн. за бразильского футболиста
Усиление для Луческу. "Динамо" предложило €5 млн. за бразильского футболиста Просмотров: 441
Назвали зарплату Коноплянки в "Краковии"
Назвали зарплату Коноплянки в "Краковии" Просмотров: 1242
Мужчины тоже плачут. Теннисист дель Потро не сдержал эмоций перед последним геймом в карьере
Мужчины тоже плачут. Теннисист дель Потро не сдержал эмоций перед последним геймом в карьере Просмотров: 189
Больше всего комментируют
21
Порошенко призвал все демократические силы объединиться ради защиты Украины
6
Порошенко требует от Зеленского немедленно созвать СНБО и готов предоставить план действий по защите страны
5
"Нужна реакция мира" - министр обороны о российских оккупантах в море
3
Шесть телеканалов проверят за сюжеты о деле "вагнеровцев"
3
Враг доберется в Киев за 48 часов: разведка США рассекретила сценарии нападения РФ
Голосов: 536
Голосование Главное спортивное событие года - финальная часть Кубка мира по футболу. Будет ли играть Украина?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть