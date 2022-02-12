Опять без медали в биатлоне. Пидручный и Прима не смогли побороться за награды в спринте на Олимпиаде

Дмитрий Пидручный показал лучшее время среди украинцев. Фото: biathlon.com.ua

На Олимпийских играх в Пекине прошла мужская спринтерская гонка в биатлоне.

Украинцы не смогли побороться за награды.

Лучший результат среди украинцев показал Дмитрий Пидручный – он занял 13 место. Артем Прима стал 15-м. Антон Дудченко финишировал 60-м, а Богдан Цимбал – 66-м. В гонку преследования квалифицировались трое, за исключением последнего.

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Олимпийским чемпионом стал норвежец Иоханнес Бё. Для представителя Норвегии это третья медаль в Пекине. Бё одержал "золото" в смешанной эстафете и "бронзу" в индивидуальной гонке.

Второй результат показал француз Кентен Фийон-Майе. "Бронзу" завоевал старший брат победителя гонки Тарьей Бё.

Зимние Олимпийские игры в Пекине продолжаются с 4 по 20 февраля 2022 года. Во время зимней Олимпиады в Пекине проводятся соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей. В столицу Поднебесной защищать честь Украины отправились 45 спортсменов, выступающих в 12 дисциплинах.