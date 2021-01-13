Пидручный финишировал 7-м в биатлонном спринте

Бе не промахнулся в спринте. Фото twitter.com

7-е место в спринте завоевал украинский биатлонист Дмитрий Пидручный на очередном этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Победу праздновал норвежец Йоханнес Бе. 2-м был его соотечественник Стурла Лагрейд. 3-м - немец Арнд Пайффер.

Дмитрий Пидручный без недостатков отстрелялся лежа и допустил 1 промах на стойке.

Это один из лучших результатов Дмитрия в сезоне. На одном из этапов он прибежал шестым.

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В пятницу украинец будет иметь выгодную позицию в гонке преследования, уступая лидеру 45 с.