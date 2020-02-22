Пидгрушная побеждала накачанных допингом россиянок

33-летняя биатлонистка Елена Пидгрушная из Тернополя сделала невероятное. В эстафете на чемпионате мира, где мы шли то шестыми, то восьмыми, она пришла третьей и завоевала бронзовую медаль.

Елена дебютировала в Кубке мира довольно давно - в 2008 году. На пик формы вышла к Олимпиаде в Сочи. Там она бежала последний этап и не позволила накачанным допингом россиянкам опередить сборную Украины в борьбе за золото.

Елена является финишером украинской сборной

Уже сейчас Пидгрушная может считаться самой титулованной биатлонисткой Украины: она имеет золото Олимпиады, чемпионата мира, этапов Кубка мира.

Кто-то запустил байку, что Елена была снайпером Вооруженных Сил Украины во время войны в Донбассе

Елена имеет свой неповторимый стиль, которому никогда не изменяет - медленно разгоняется и стремительно финиширует. В свои 33 года она остается самой быстрой биатлонисткой сборной Украины. Именно через это качество тренеры ставят ее финишером во время эстафет.

В этом сезоне Елену чуть не списали. Ее не взяли на первый этап Кубка мира, отправив на второстепенный Кубок международного союза биатлонистов. Однако Пидгрушная очень быстро доказала наставникам, что они ошибаются. Ее вернули в состав сборной.

Елена выдержала еще один психологическое давление. Ее не любят болельщики сборной России. Кто-то запустил байку, что Елена была снайпером Вооруженных Сил Украины во время войны в Донбассе и убивала русских.

Елену не любят болельщики сборной России

Но Пидгрушная на такое не ведется. Именно она имеет наивысшее личное достижение этого чемпионата мира - четвертое место в спринте. Только она отобралась от Украины на гонку с массовым стартом.

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В свои 33 года Пидгрушная полна планов на будущее. Заявлений о завершении карьеры она не делала.