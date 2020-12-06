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воскресенье, 06 декабря 2020 17:25

Пидгрушная и Семеренко провалили гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону

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Пидгрушная и Семеренко провалили гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону
Елена Пидгрушная является лидером женской сборной Украины по биатлону. Фото: biathlon.com.ua

На этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти завершилась женская гонка преследования.

Победу одержала Тирил Экхофф. Норвежка отстрелялась чисто на четырех огневых рубежах. Это и принесло ей победу, сообщает "24 канал".

Более 20 секунд Экхофф проиграла ее землячка Марте Олсби, которая выиграла "серебро". Третье место заняла шведка Ханна Эберг.

Лучшее всего из украинок выступила Дарья Блашка с 12 местом. Елена Пидгрушная финишировала 41-й, а Валентина Семеренко вообще решила сойти с дистанции.

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Следующий этап Кубка мира по биатлону среди женщин состоится 12 декабря.

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06
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