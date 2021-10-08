Петракову не позволили поставить вопрос о Малиновском

Главному тренеру сборной Украины Александру Петракову не позволили поставить вопрос о конфликте с полузащитником "Аталанты" Русланом Малиновским.

Пресс-екретар сборной Украины Александр Гливинский на пресс-конференции перед матчем с Финляндией ответил на вопрос финского журналиста, адресовался главному тренеру украинской команды Петракову, сообщает "Трибуна".

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"Малиновского нет сейчас в команде. Это было решение тренера не вызывать его в сборную. Поэтому без комментариев о нем", - сказал Гливинский.

Руслан Малиновский не получил вызов в сборную на октябрьские матчи национальной команды. Во время работы Андрея Шевченко полузащитник "Аталанты" был одним из лидеров команды.

9 октября сборная Украины сыграет в Хельсинки против Финляндии. Начало игры в 19:00. Отчет о матче и онлайн-трансляцию читайте на нашем сайте.