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понедельник, 18 октября 2021 17:55

Петраков выбрал авантюрную тактику

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Петраков выбрал авантюрную тактику

В октябрьских матчах сборная Украины завоевала четыре очка. Сначала в Хельсинки победила финнов, а за три дня во Львове сыграла вничью с боснийцами.

Команда Александра Петракова продолжает бороться за второе место в группе. Теперь нужно побеждать Боснию и Герцоговину в гостях и надеяться, что Финляндия не выигрывает два матча.

"С самого начала это выглядело как авантюра. Я имею в виду выбранную новым тренером нашей национальной команды модель игры с тремя центральными защитниками. По такой схеме и играет немало команд. Но далеко не все. Чтобы действовать в три центральных защитника, следует иметь идеально сыгранных исполнителей, которые понимают друг друга с закрытыми глазами. Есть такие игроки в Украине? Нет и быть не может. Потому " что Динамо" и "Шахтер"- базовые команды сборной - играют в два центральные защитники.

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Чтобы научить людей за несколько дней переориентироваться на другую модель, нужно, чтобы кто-то был гением - или тренер, или футболисты. Иначе игроки, как это было во всех матчах за тренера Петракова, будут больше мешать друг другу, чем помогать. Почему наши дважды пропустили от казахов? Потому что игрок, который забивал, оказался между Караваевым и Забарным, не разобрались кому именно из них накрывать нападающего. Так же было с финнами - гол в наши ворота пришел после того, как Кривцов и мешкотно не "поделили" соперника при подаче с углового и тот оказался неприкрытым. В игре с Боснией Соболь и Матвиенко каждый раз была проблема - кому из них идти соперника. В конце он остался один и забил ", - написал журналист Николай Несенюк.

Подробности читайте в "Країна" от 22 октября 2021 года. Печатную версию можно приобрести в точках продажи прессы или подписаться (подписной индекс - 37278). Ваши впечатления о журнале присылайте по адресу: [email protected] или пишите на странице журнала в социальных сетях http://www.facebook.com/kraina.journal.

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