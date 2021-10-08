Петраков во время пресс конференции перед матчем против Финляндии сказал только 37 слов

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков была не многословным перед матчем с Финляндией.
Наставник очень лаконично отвечал на вопросы журналистов и заявил, что так будет всегда общаться со СМИ.
"Новые потери в команде? Нет. Ощущение на завтрашний матч? Надо выиграть.
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Пропущенные голы в предыдущих матчах? Постараемся не повторить этих ошибок. Давление? Нет. Или важный матч для меня? Экзамен очень серьезный. Соперник? Хорошо знаю, видел много матчей. Я подготовился к поединку, завтра увидите.
Моя лаконичность? Обиделся я на прессу? Теперь так будет всегда", - сказал Петраков на пресс-конференции.
Сборная Украины проведет матч в гостях против Финляндии 9 октября. А потом принимать команду Боснии и Герцеговины 12 октября во Львове.
В турнирной таблице сборная Украины занимает второе место. Команда Петракова по дополнительным показателям опережает финнов и на семь очков отстает от Франции
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