Петраков сознался, что понадеялся на Сикана

Петраков загнал себя в угол. Фото: Reuters

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков прокомментировал ничью против Боснии и Герцеговины (1:1).

– В раздевалке все ребята расстроены. Результат – негативный. Сыграли вничью. Но мы знали, что все равно в Боснии и Герцеговине будет лобовой матч. Еще финны с ними сыграют. Я ребятам поблагодарил за игру. Сказал: "Давайте будем готовиться к матчу с Боснией".

- Где не получилось?

– На этом уровне играть, нужно свои моменты забивать. Не забиваешь ты – забьют тебе. Я уже поговорил, как нам этот мяч забили. Соболь говорит, что его перекинули. Глубоко сели. Матвиенко и Соболь играли с зазорами.

- Может, нужно было немного придержать на поле Яремчука и Ярмоленко?

– Нет, ребята подсели. Яремчук еще в перерыве уже говорил. Ярмоленко говорил: "Васильич, тяжело".

- Это были спланированные замены?

– Нет. Я уже видел. И Шапаренко. У меня нет к ним претензий. Я видел, что Коле уже очень тяжело. Он молодец, столько сыграл, в Финляндии хорошо играл, брал на себя. Он же не железный. Я еще думал сделать 4-4-2, защитника поменять. А сам думаю: "Ребята подустали". Видел, и Кривцову тяжело, Забарному. Вижу, очень тяжело парням. Думаю, еще во Львове проиграть?

- Степаненко сказал, что нужно поменять менталитет и не садиться.

– Мы говорили. И в перерыве был разговор, что нужно выше встречать, не стоять на двух ногах. Видели, какая передача пошла, Сидорчук в фланг, побежал. Еще был Харатин. Ну, что уже сейчас говорить.

- Как ваш штаб работает во время матча?

– Шовковский вместе с Анненковым. Кампомар он с планшетом работает, говорит Шовковскому. Мне говорили еще раньше, что нужно менять Шапаренко. Говорю: "На кого? У нас нет такого креативного хава. Мы сядем совсем в штрафную. Что Сидорчук, что Степаненко – два одинаковых, опорники". Они еще просили на 62-й минуте, я ответил, что еще рано.

- Почему не вышел Довбик?

– Это мое решение. Сразу вам говорю. Я его поставил в Финляндии, он тоже выходил на поле. Я поставил Сикана.

- Почему Сикан?

– Это чисто решение. Понадеялся, думал, что Сикан сделает. Чисто интуитивно.

- Что скажете болельщикам?

– Очень благодарен. Впервые играл при такой поддержке. В городе, на тренировке люди подходили и благодарили. Прошу прощения, что не победили, – сказал Петраков.

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После семи туров лидером группы является Франция, 12 очков. На три меньше в Украины. Финляндия с восемью баллами третья, а боснийцы идут на четвертом месте с семью очками. Украина провела на матч больше соперников. Команде Петракова осталось провести последний матч квалификации. 16 ноября Украина в гостях сыграет против Боснии.