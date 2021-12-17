Петраков прокомментировал результаты жеребьевки Лиги наций

 
Ексклюзивы
1/5
Брюки вместо юбки и минимум макияжа – астролог посоветовала, что одеть в новогоднюю ночь
Брюки вместо юбки и минимум макияжа – астролог посоветовала, что одеть в новогоднюю ночь
Просмотров: 0
"Освободили бы Донбасс за пару дней. Был бы приказ": что говорят на передовой о наступлении россиян
"Освободили бы Донбасс за пару дней. Был бы приказ": что говорят на передовой о наступлении россиян
Просмотров: 7263
Андрей Портнов - "смотрящий" за судами от Кремля - юрист
Андрей Портнов - "смотрящий" за судами от Кремля - юрист
1 Просмотров: 621
Зеленский рождает неопределенность. Говорит о прямых переговорах с Москвой и референдуме по Крыму и Донбассу
Зеленский рождает неопределенность. Говорит о прямых переговорах с Москвой и референдуме по Крыму и Донбассу
Просмотров: 1035
Коломойский хочет отобрать у государства $9 млрд - Загребельская
Коломойский хочет отобрать у государства $9 млрд - Загребельская
Просмотров: 954
Лукашенко постоянно сопровождают любовницы - супруга экс-посла Украины в Беларуси
Лукашенко постоянно сопровождают любовницы - супруга экс-посла Украины в Беларуси
1 Просмотров: 34652
Меркель блокировала оружие Украине, ФСБ устраивает провокации, а Путин угрожает – что о нас пишет мир
Меркель блокировала оружие Украине, ФСБ устраивает провокации, а Путин угрожает – что о нас пишет мир
Просмотров: 855
Межзвездный путешественник приземлится в феврале: 10 технологий, которые в 2022 году существенно изменят жизнь
Межзвездный путешественник приземлится в феврале: 10 технологий, которые в 2022 году существенно изменят жизнь
3 Просмотров: 837
Львов покрыло снегом - волшебные фото
Львов покрыло снегом - волшебные фото
Просмотров: 4671
"Ареста ждал пять лет" - как в советской армии действовала проукраинская организация
"Ареста ждал пять лет" - как в советской армии действовала проукраинская организация
Просмотров: 1818
Фото
Все фото
4
5
5
10
4
Состоялся открытый Кубок Киевской области по фигурному катанию
Состоялся открытый Кубок Киевской области по фигурному катанию
Зеленского застукали за пивом в пабе
Зеленского застукали за пивом в пабе
Гордон, Левочкин и &quot;слуга&quot; Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
Гордон, Левочкин и "слуга" Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
&quot;Воодушевления у нее больше, чем мощности&quot; — как прошел финальный этап RTR Time Attack
"Воодушевления у нее больше, чем мощности" — как прошел финальный этап RTR Time Attack
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Видео
Все видео
"Новая команда" Миколенко остановила "Челси"
"Новая команда" Миколенко остановила "Челси"
В НБА показали фантастический победный бросок
В НБА показали фантастический победный бросок
Нежный поцелуй - Свитолина опубликовала милое фото с мужем
Нежный поцелуй - Свитолина опубликовала милое фото с мужем
Кум Месси и бывший зять Марадоны - его поступок повторил Ломаченко
Кум Месси и бывший зять Марадоны - его поступок повторил Ломаченко
"Ман Сити" с Зинченко уничтожил "Лидс" в чемпионате Англии
"Ман Сити" с Зинченко уничтожил "Лидс" в чемпионате Англии
Интервью
1/5
"Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты" – Татьяна Мокриди
"Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты" – Татьяна Мокриди
Просмотров: 1980
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Просмотров: 1962
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 3600
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 6300
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Просмотров: 1539
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 декабря 2021
Просмотров: 252
Дочекатися серпня
Мисливський палац графа Шувалова в Тальному — улюблене місце меншої доньки. Влітку Світлана волочить мене туди щодня. У парку біля замку ...
пятница, 17 декабря 2021 08:05

Петраков прокомментировал результаты жеребьевки Лиги наций

  Комментировать
Петраков прокомментировал результаты жеребьевки Лиги наций
Александр Петраков возглавил сборную Украины в августе 2021 года. Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал результаты жеребьевки Лиги наций сезона 2022/2023.

Украина попала в группу В1 вместе с Шотландией, Ирландией и Арменией.

"Мы никогда не играли со сборной Ирландии. С Шотландией наша команда встретится в полуфинале плей-офф отбора Кукбка-2022, а с Арменией мы не виделись давно. Там команда очень изменилась. Она успешно начала отбор в мундиаль в Катаре. Потом, правда, что-то у нее пошло не так.

Думаю, будет интересная борьба. Но если мы стремимся возвратиться в Лигу А, нужно выигрывать эту группу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Петраков назвал лидера сборной Украины

Думаю, у ребят будет возможность поиграть, а у нас посмотреть на них уже в июне, когда состоится сразу четыре встречи Лиги наций. Еще два матча пройдут осенью.

Ожидаем календаря. Тогда уж точно будем знать, с кем и где начинаем.

21 мая у нас заканчивается чемпионат Украины. Надо будет дать ребятам немного отдохнуть. Возможно, четыре-пять дней. А потом будет наш сбор, ведь, повторюсь, предстоит сыграть четыре матча за короткое время", — отметил Петраков в комментарии УАФ.

Следующий свой матч сборная Украины проведет 24 марта в рамках стыковых матчей Кубка мира против Шотландии.

В предыдущей Лиге наций Украина вылетела из дивизиона. Украинцы заняли последнее место в группе с Испанией, Германией и Швейцарией.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Петраков прокомментировал результаты жеребьевки Лиги наций». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
декабря

В цирке заживо сгорело полтысячи зрителей и сотни животных

Самое читаемое
Лукашенко постоянно сопровождают любовницы - супруга экс-посла Украины в Беларуси
Лукашенко постоянно сопровождают любовницы - супруга экс-посла Украины в Беларуси
 1 Просмотров: 34670
&quot;Вовину тысячу&quot; можно получить на карточки Приватбанка и Ощадбанка
"Вовину тысячу" можно получить на карточки Приватбанка и Ощадбанка Просмотров: 18999
Как получить 1000 грн за вакцинацию
Как получить 1000 грн за вакцинацию
 Просмотров: 9684
&quot;Получит, что заслужил&quot; - мать 16-летнего виновника ДТП сделала эмоциональное заявление
"Получит, что заслужил" - мать 16-летнего виновника ДТП сделала эмоциональное заявление Просмотров: 9540
В Украине исчезнут военкоматы
В Украине исчезнут военкоматы Просмотров: 8136
Спорт
"Новая команда" Миколенко остановила "Челси"
"Новая команда" Миколенко остановила "Челси"
 Просмотров: 36
Моуриньо хочет сорвать переход Миколенко в "Эвертон"
Моуриньо хочет сорвать переход Миколенко в "Эвертон" Просмотров: 180
В НБА показали фантастический победный бросок
В НБА показали фантастический победный бросок
 Просмотров: 180
Луческу подтвердил переход Миколенко в "Эвертон"
Луческу подтвердил переход Миколенко в "Эвертон" Просмотров: 243
Почему Луческу разорвёт контракт с "Динамо"
Почему Луческу разорвёт контракт с "Динамо"
 Просмотров: 2583
Больше всего комментируют
7
Медитация онлайн: как в период эпидемии сохранять здоровье и спокойствие
3
Мэр Днепра Филатов назвал Гордона "проституткой", а Богдана "животным"
3
Украина, Грузия и Молдова надеются на сотрудничество с ЕС
2
Украинский журналист Цымбалюк оказался вне закона в России
2
"Пусть возбуждают дело, если были угрозы" - Арахамия о Гогилашвили
Голосов: 815
Голосование Главное событие для украинского спорта-2021?
  • 1) выход футбольной сборной в четвертьфинал Евро
  • 2) "золото" Жана Беленюка на Олимпиаде
  • 3) победа Усика над Джошуа
Просмотреть