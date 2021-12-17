Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал результаты жеребьевки Лиги наций сезона 2022/2023.
Украина попала в группу В1 вместе с Шотландией, Ирландией и Арменией.
"Мы никогда не играли со сборной Ирландии. С Шотландией наша команда встретится в полуфинале плей-офф отбора Кукбка-2022, а с Арменией мы не виделись давно. Там команда очень изменилась. Она успешно начала отбор в мундиаль в Катаре. Потом, правда, что-то у нее пошло не так.
Думаю, будет интересная борьба. Но если мы стремимся возвратиться в Лигу А, нужно выигрывать эту группу.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Петраков назвал лидера сборной Украины
Думаю, у ребят будет возможность поиграть, а у нас посмотреть на них уже в июне, когда состоится сразу четыре встречи Лиги наций. Еще два матча пройдут осенью.
Ожидаем календаря. Тогда уж точно будем знать, с кем и где начинаем.
21 мая у нас заканчивается чемпионат Украины. Надо будет дать ребятам немного отдохнуть. Возможно, четыре-пять дней. А потом будет наш сбор, ведь, повторюсь, предстоит сыграть четыре матча за короткое время", — отметил Петраков в комментарии УАФ.
Следующий свой матч сборная Украины проведет 24 марта в рамках стыковых матчей Кубка мира против Шотландии.
В предыдущей Лиге наций Украина вылетела из дивизиона. Украинцы заняли последнее место в группе с Испанией, Германией и Швейцарией.
Комментарии