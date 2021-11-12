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пятница, 12 ноября 2021 08:10

Петраков прокомментировал ничью с Болгарией

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Петраков прокомментировал ничью с Болгарией
Александр Петраков возглавил сборную Украины в августе 2021 года. Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков оценил ничью в товарищеском матче против Болгарии.

По словам Петракова, команда подвела реализация.

"Я очень доволен игрой, каждым футболистом, который вышел в стартовом составе или на замену. У меня нет претензий к подопечным. Пропущенный мяч... Такое случается в футболе. Мы поговорили с Тимчиком, я ему подсказал. Нужен опыт, который придет к нему в будущем.

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Я думаю, не хватило технического мастерства. Я на удачу никогда не ропщу. Ее надо заслужить. Значит, я ее не заслужил. Может, заслужу в матче с Боснией и Герцеговиной. Тогда буду счастливым человеком.

Я доволен тем, как Гармаш вышел. В команде все ребята восприняли его очень хорошо. Он опытный футболист, еще поиграющий за сборную, поможет ей. Я ему пожелал удачи. Я думал, что сегодня он спасет меня. Может, в дальнейшем поможет. Я удовлетворен не только Гармашем, но и всеми игроками", - цитирует тренера УАФ.


Украина и Болгария собрали вничью -1:1.

16 ноября Украина проведет гостевой матч отбора в Кубок мира против Боснии. Начало игры в 21:45. Отчет об игре читайте на нашем сайте.

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