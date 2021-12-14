Петраков назвал лидера сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков считает, что полузащитник "Вест Гема" 32-летний Андрей Ярмоленко является лидером команды.

Несмотря на отсутствие стабильной игровой практики в клубе Ярмоленко остается важным игроком для национальной команды.

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"Я не буду заглядывать в паспорт. Пусть человек играет до сорока лет. Он сейчас нужен в коллективе. А Ярмоленко своим примером показывает. И на футбольном поле "тащит", и в быту, и в жизни помогает молодым. Лидер сборной", - сказал Петраков в эфире программы "Великий футбол".

Андрей Ярмоленко выступает за национальную команду с 2009 года. Участвовал в Евро-2012, 2016 и 2020/21. Всего за сборную сыграл 106 матчей и забил 44 гола.

Ярмоленко известен выступлениями за "Динамо", "Боруссию" Дормунд, а с лета 2018-го играет за "Вест Гэм". Контракт украинца действует до конца сезона.