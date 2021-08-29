Петраков назвал капитана сборной Украины

Андрей Пятов сыграл 97 матчей за сборную Украины. Фото: Reuters

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков рассказал о капитане команды на ближайших матчах отбора КМ-2022.

"Капитаном будет Пятов Андрей. Вице-капитан – Андрей Ярмоленко. Я ничего не хочу менять. Как было, так и пускай и остается. Они заслужили.

Я с ними разговаривал уже. Остается, как было", – сказал Петраков.

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1 сентября Украина сыграет с Казахстаном, 4-го – против Франции. Ранее в трех матчах отбора к Кубку мира сборная Украины трижды сыграла вничью со сборными Франции, Финляндии и Казахстана.