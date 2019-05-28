Петраков эмоционально прокомментировал победу над Катаром

Александр Петраков остался недоволен игрой своих подопечных в первом тайме

Главный тренер сборной Украины Ю-20 Александр Петраков прокомментировал победу над Катаром в матче 2 тура группового этапа КМ-2019.

"Я предполагал тяжелую игру. Некоторые наши игроки не до конца восстановились. Понимаете, проблема в том, что мы не часто играем такие игры, просто психологически не тянем.

Как и с США, мы неудачно играли в стартовые минуты против Катара? Если вам не нравится, давайте мы просто уедем с Кубка мира ", - сказал Петраков в эфире" UA: Первый ".

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Сборная Украины Ю-20 одержала минимальную победу над Катаром и стала близкой к выходу в 1/8 финала Мундиаля. В активе подопечных Александра Петракова 6 очков.