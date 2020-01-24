Первый титульный бой Котельника во Львове пытались сорвать

Серебряный призер Олимпийских игр 2000 года по боксу в Сиднее львовянин Андрей Котельник в конце того же 2000 года подписал контракт с немецкой промоутерской компанией Universum Box-Promotion и дебютировал в профессиональном боксе. 24 января 2003 года 25-летний украинец вышел на свой первый титульный бой - за звание Интерконтинентального чемпиона мира по версии WBA в весе до 63,5 кг.

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Это был первый поединок Котельника во Львове, а в целом - пятнадцатый. Тринадцать предыдущих он провел в Германии и один в Венгрии - выиграл все, восемь раз нокаутом.

К бою с украинцем на три года старший француз Фабрис Коломбель подошел с такой статистикой: 15 побед (11 нокаутов), пять поражений, две ничьи. Все поражения потерпел в первых десяти поединках. После этого не проигрывал почти три года, проведя серию из 11 побед и ничьей. Владел титулами Интерконтинентального чемпиона по версии IBF и чемпиона Франции.

Титульный бой вызвал во Львове немалый ажиотаж. Еще задолго до начала андеркартових поединков во Львовский цирк начали подтягиваться болельщики. Но нашелся один "добродетель", который захотел испортить праздник любителям бокса. Он позвонил в Управление СБУ во Львовской области и сообщил, что помещение цирка заминировано. Милиция эвакуацию зрителей решила не проводить, проведя тщательный осмотр здания. Взрывчатку так и не нашли. А уже во время андеркартових поединков еще один "добродетель" оставил дымовую шашку на трибуне - и помещение цирка охватила дымовая завеса. Часть зрителей даже пришлось на время эвакуировать в фойе.

Бой продлился все 12 раундов и завершился победой украинца единогласным судейским решением

Относительно боя, то Котельник провел его блестяще перед родными болельщиками - их собралось две тысячи - и в зрелищном стиле победил француза. Но отправить его в первый в карьере нокаут так и не сумел. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой украинца единогласным судейским решением - 118:111, 117:113 и 117:112. После финального гонга львовяне долго аплодировали боксерам стоя.

- Когда выиграл на глазах у своих земляков, - скажет впоследствии Андрей в интервью червоноградскому еженедельнику "Вестник" - это совсем другие ощущения, чем те, что получаю после победы, скажем, в Германии. В Украине, и в частности во Львове, я чувствую, что меня публика любит и многие знают. Во Львове такого бокса, который показали Котельник и Коломбель, еще не было и неизвестно, когда будет.

В марте 2008 года в Кардиффе, Уэльс, Андрей Котельник со второй попытки завоевал титул чемпиона мира по версии WBA в весе до 63,5 кг. Он стал шестым в истории украинским чемпионом мира по профи-боксу. Фабрис Коломбель на уровень чемпионских поединков в своей карьере не выходил, проведя ряд боев за промежуточные титулы.