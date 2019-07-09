Переход динамовца в европейский клуб под угрозой срыва

Карлос Самбрано так и не смог стать своим в Киеве

"Базель" может отказаться от идеи приобретения защитника "Динамо" Карлоса Самбрано из-за слишком высокой цены, которую требуют киевляне.

Швейцарский клуб хочет выкупить контракт перуанца Карлоса Самбрано, который сам изъявляет желание остаться в Швейцарии, сообщает "telebasel.ch".

Однако, переговоры продвигаются с огромными сложностями, поскольку "красно-синие" не готовы выплатить сумму, которую требует киевский клуб. Правда, издание не указывает конкретной цифры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Известный защитник может перейти в "Динамо"

Самбрано перешел в "Динамо" зимой 2018 года, а через полгода был отдан в аренду в Базель.Разом со сборной Перу защитник добрался до финала Копа Америиа-2019, где уступил хозяину турнира Бразилии (1: 3)