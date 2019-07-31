Перед стартом сезона "Карпаты" вышли из телепула телеканалов "Футбол"

"Карпаты" перед стартом сезона изменили транслятора домашних матчей

История с показом матчей УПЛ 2019/20 получает все новые сюжетные линии.

Львовские "Карпаты" готовы выйти из единого Телепул и подписать контракт с "2 + 2", утверждает "ТаТоТаке" на официальной странице в Facebook.

Подобное решение львовян станет определенной неожиданностью, поскольку недавно они сами голосовали за единый телепул и подписания соглашения с телеканалом "Футбол". Если "Карпаты" все же изменят свое решение, то возникнет очевидная проблема - предварительное голосование может стать нелегитимным - всего 7 голосов при 8 необходимых (2/3 участников УПЛ). Соответственно, единый пул и продажа медиаправ каналу "Футбол" может быть вновь сорвано.

Украинские болельщики увидят в следующем сезоне на телеканале "2+2" матчи "Динамо", "Зари", "Днепра 1", "Десны" и "Карпат", а телеканал "Футбол" покажет "Шахтер", "Мариуполь", "Колос", "Олимпик", "ФК Львов", "Александрию" и "Ворсклу".

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Сегодня в 19:30 "Карпаты" стартуют в УПЛ домашним поединком против киевского "Динамо". Трансляция на "2+2".