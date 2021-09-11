Пеле перенес операцию по удалению опухоли

В прошлом году Пеле исполнилось 80 лет. Фото: Reuters

Легендарному бразильскому нападающему Пеле провели операцию по удалению опухоли. Он прокомментировал свое самочуствие.

"Друзья мои, с каждым днем я чувствую себя немного лучше. Я с нетерпением жду возможности сыграть снова, но я все еще собираюсь восстановиться еще несколько дней. Пока я здесь, я пользуюсь возможностью много поговорить с семьей и отдохнуть. Еще раз спасибо за все добрые сообщения. Скоро мы снова будем вместе!" — написал Пеле в своём "instagram".

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ФИФА признала Пеле лучшим игроком XX века. С 1956 по 1974 год он выступал на родине за "Сантос", после чего провёл ещё два сезона в США, в клубе "Нью-Йорк Космос". В составе "Сантоса" он шесть раз стал чемпионом Бразилии и дважды выиграл Кубок Либертадорес. В составе сборной Бразилии Пеле трижды стал чемпионом мира. За всю карьеру Пеле забил 1289 голов в 1363 матчах.