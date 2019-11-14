Пеле назвал трех лучших футболистов современности

Пеле трижды выигрывал Кубок мира. Фото: из открытых источников

Легенда футбола Пеле отметил лучших игроков современности в футболе.

"Раньше в каждой стране было по несколько крупных игроков: Эусебио, Беккенбауэр, Марадона, Гарринча, Диди. Их было очень много.

Сегодня их только двое или трое: Месси, Роналду и Неймар. Но последний пока не стал крупной фигурой в Бразилии ", - цитирует Пеле" Футбол 24 "со ссылкой на" Goal ".

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Пеле - легендарный бразильский футболист. Единственный игрок, который трижды выигрывал Кубок мира по футболу (1958, 1962 и 1970). За карьеру забил более 1280 голов (проведя около 1365 игр) и стал одним из самых результативных игроков в истории футбола. Лучший бомбардир сборной Бразилии всех времен - забил 77 голов. Признан лучшим футболистом XX века по версиям ФИФА и IFFHS.