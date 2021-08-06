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пятница, 06 августа 2021 19:14

Павелко рассказал, почему Шевченко покинул сборную Украины

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Павелко рассказал, почему Шевченко покинул сборную Украины
Андрей Шевченко вывел сборную Украины на Евро-2020. Фото: УАФ

Бывший тренер сборной Украины 44-летний Андрей Шевченко хочет работать на клубном уровне.

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о причинах ухода Шевченко из сборной.

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"Мы постоянно общались с Шевченко, так что его решение - не сюрприз. Мы до Евро слышали, что тренерский штаб Шевченко планирует работать в клубном футболе. Плановое решение. Надеюсь, для них это будет правильное решение.

Сократили зарплату Шевченко? Вообще не было вопросов по контракту. Это бред. Это даже не обсуждалось", - сказал Павелко в эфире "Профутбол".

Андрей Шевченко покинул сборную Украины 31 июля. У тренера завершился контракт, а новый он не захотел подписывать.
На Евро сборная Украины дошла до четвертьфинала, где проиграла Англии.

Среди возможных кандидатов на должность тренера - Мирон Маркевич и Сергей Ребров. Тренера выберут 9 августа.

1 сентября сборная Украины сыграет в отборе Кубка мира против Казахстана.

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