Павелко избрали председателем комитета УЕФА

Павелко посадили в лучшее кресло. Фото: Футбол

29 мая в Баку накануне финального матча Лиги Европы состоялось заседание Исполнительного комитета УЕФА. В нем принял участие президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

По итогам работы исполкома президент УАФ был избран председателем Комитета УЕФА по статусу игроков, трансферам, агентам и матч-агентам, сообщает пресс-служба УЕФА.

Андрей Павелко вошел в обновленный состав Исполкома УЕФА в феврале этого года на 43-м очередном Конгрессе УЕФА в Риме.

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Андрей Павелко был избран Президентом Федерации футбола Украины 6 марта 2015 года. С конца января этого года он исполнял обязанности главы федерации. В 2017 году Павелко был переизбран на второй срок.