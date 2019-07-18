Партнеры по "Вест Хэму" устроили Ярмоленко ледяной душ

Партнеры украинского форварда Андрея Ярмоленко по английскому клуба "Вест Хэму" устроили своему партнеру ледяной душ.
Бразилец Фелипе Андерсон и аргентинец Мануэль Лансини умудрились облить Андрея ледяной водой, в которой охлаждаются бутылки с водой.
Видео забавного эпизода опубликовано в клубном твиттере "молотобойцев" с подписями "Слишком жарко, Ига?" И "Иногда ты проигрываешь".
Too hot, Yarma?! 😂 pic.twitter.com/sM0guPva4o— West Ham United (@WestHamUtd) 16 июля 2019 г.
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Почти весь прошлый сезон в "Вест Хэме" Ярмоленко пропустил из-за травмы. Сейчас украинец готовится к сезону вместе с командой в Китае
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