Партнеры по "Вест Хэму" устроили Ярмоленко ледяной душ

Ярмоленко досталось от своих партнеров

Партнеры украинского форварда Андрея Ярмоленко по английскому клуба "Вест Хэму" устроили своему партнеру ледяной душ.

Бразилец Фелипе Андерсон и аргентинец Мануэль Лансини умудрились облить Андрея ледяной водой, в которой охлаждаются бутылки с водой.

Видео забавного эпизода опубликовано в клубном твиттере "молотобойцев" с подписями "Слишком жарко, Ига?" И "Иногда ты проигрываешь".

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Почти весь прошлый сезон в "Вест Хэме" Ярмоленко пропустил из-за травмы. Сейчас украинец готовится к сезону вместе с командой в Китае