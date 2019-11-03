Парикмахера Роналду зарезали в Швейцарии

Криштиану Роналду играет за "Ювентус" уже второй сезон. Фото: рейтер

Главного парикмахера нападающего туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду Рикардо Маркеса Феррейру найшли мертвым в отеле в Цюрихе, сообщает "Футбол 24"

Тело со следами ножевого ранения нашла сотрудница отеля 2 ноября, когда собиралась убрать комнату Феррейры. По ее словам, парикмахер лежал на покрытой кровью кровати, а в комнате было слышно запах алкоголя.

На данный момент личность убийцы Рикардо Маркеса не установлена. Полиция уже начала расследование преступления и сейчас ищет виновных.

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В текущем сезоне Криштиану Роналду провел за "Ювентус" 9 матчей, в которых забил 5 мячей.