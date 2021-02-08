Парень Свитолиной едва сдержал слезы после поражения

Монфис не знает причин своих поражений. Фото Рейтер

Парень лучшей теннисистки Украины Элины Свитолиной Гаэль Монфис - №11 в рейтинге ATP - не смог сдержать эмоции во время пресс-конференции после поражения от финна Эмила Руусувори - №86 - со счетом 2:3 - 6:3, 4:6, 5:7, 6:3, 3:6 - в 1-м раунде Australian Open.

Француз не проигрывал на этой стадии Открытого чемпионата Австралии на протяжении 15 лет. Он уступил в последних 7 матчах на турнирах ATP-тура и с трудом прятал слезы, общаясь с журналистами.

"Я проиграл. У меня нет уверенности в своих силах. Я плохо играю, не могу подавать, допускаю невынужденные ошибки и ношусь туда-сюда в 6 метрах от задней линии. Я чувствую себя не лучшим образом, и вы это видите. Я знаю, что проиграл много матчей, и это причиняет мне боль. Хуже всего то, что я пашу как лошадь, но это мне не помогает", – сказал Монфис, прежде чем покинуть зал.

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Свитолина - №5 в рейтинге - еще не провела свой поединок 1-го раунда Australian Open против чешской теннисистки Мари Боузковой - №52. Другая украинка Марта Костюк - №78 - во 2-й раз за месяц уступила россиянке Веронике Кудерметовой - №36 - со счетом 0:2 - 2:6, 6:7. Сергей Стаховский вылетел с Открытого чемпионата Австралии, уступив в пятисетовом триллере сербу Душану Лайовичу.