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пятница, 27 августа 2021 14:52

Параолимпийские игры: Украина получила третью золотую медаль

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Параолимпийские игры: Украина получила третью золотую медаль
Пловчиха Анна Стеценко получила золотую медаль. Фото: Reuters

Украина получила третью золотую медаль на Параолимпийских играх в Токио.

Пловчиха Анна Стеценко получила награду на дистанции 400 м вольным стилем, сообщает "Суспільне".

Главной конкуренткой Стеценко была итальянка Карлотта Джилли.

Украинка начала выступление в финале четвертой, но постепенно продвигалась вперед. Джилли длительное время лидировала, но впоследствии стала терять силы.

Стеценко преодолела дистанцию ​​за 4:23.92 мин. Джилли пришла второй. Третьей была Катя Дедекинд из Австралии.

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Медаль Стеценко стала 20-й и третьей золотой для Украины на Параолимпийских Играх в Токио.

Спортсменка-пауэерлифтер Марьяна Шевчук завоевала для Украины вторую золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио. Сегодня украинка подняла 125 кг, показав лучший результат среди участниц в весе до 55 кг.

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