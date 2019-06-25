Памела Андерсон рассталась с защитником сборной Франции

Защитник сборной Франции Адиль Рами не смог сохранить отношения с секс-символом 90-х

51-летняя американская актриса и модель Памела Андерсон официально объявила о разрыве отношений с игроком "Марселя" Адиль Рами.

"Сложно с этим смириться. Более 2 лет моей жизни оказались ложью. Меня обманывали, заставляли верить, что у нас "большая любовь".

Я была шокирована, когда узнала, что он живет двойной жизнью. Он шутил над одноклубниками, в которых были тайные от жен квартиры. Он называл их монстрами.

Но это еще хуже. Он лгал всем. Как можно управлять сердцами и разумом сразу двух женщин? Я уверена, что были и другие. Он монстр. Как я могла помочь многим людям и оказалась неспособна помочь себе", - написала Андерсон в Instagram.

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Адиль Рами провел за сборную 33 матча, в которых не отметился результативными действиями.