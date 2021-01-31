"Палмейрас" выиграл Кубок Либертадорес

За "Палмейрас" играет бывший "шахтер" Луис Адриану. Фото Рейтер

Бразильские клубы "Палмейрас" и "Сантос" провели финальный матч Кубка Либертадорес. Встреча проходила на стадионе "Маракана — Марио Филью" в Рио-де-Жанейро и завершилась победой "Палмейраса" со счётом 1:0.

В течение всего матча команды пытались открыть счёт, однако дебютный гол был забит лишь в самой концовке встречи. Главный арбитр матча Патрисиу Лоустау из Аргентины добавил восемь минут ко второму тайму. Гол забил вышедший на поле на 85-й минуте нападающий Брено Энрике. Он отправил мяч в сетку на 90+9 минуте, ему ассистировал форвард Рони.

За несколько минут до гола судья удалил главного тренера "Палмейраса" Абела Феррейру за неспортивное поведение.

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За "Палмейрас" выступает бывший форвард донецкого "Шахтера" Луис Адриано.