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пятница, 03 сентября 2021 16:18

Овсий принесла Украине 24-ю золотую награду на Параолимпиаде

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Овсий принесла Украине 24-ю золотую награду на Параолимпиаде
Зоя Овсий выиграла первую медаль в Токио. Фото: Рaralympic.org.ua

Украинская легкоатлетка 27-летняя Зоя Овсий завоевала золотую медаль на Параолимпиаде в Токио.

Овсий в секторе для метания булавы показала лучший результат.

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Это первое параолимпийское "золото" для спортсменов и первое в истории Украины в этой дисциплине.

Серебряная награда у американки Кэсси Митчелл, а "бронзу" получила россиянка Елена Горлова.

Медаль Овсий стала 94-й для сборной Украины на этой Параолимпиаде и 24-й золотой.

24 августа в столице Японии Токио открылись XVI летние Параолимпийские игры. Соревнования продлятся до 5 сентября. В Паралимпийских играх будут бороться за 539 медалей в 22 видах спорта. Участвуют рекордные 4403 спортсмена из 161 страны. Среди них 143 украинские атлета, которые будут соревноваться в 15 видах спорта.

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