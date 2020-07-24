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пятница, 24 июля 2020 13:51

"Овьедо" хочет сохранить Лунина

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&quot;Овьедо&quot; хочет сохранить Лунина
Андрей Лунин может продолжить выступления в Сегунде. Фото: REUTERS

Испанский клуб "Овьедо" хочет сохранить вратаря сборной Украины Андрея Лунина.

Руководство клуба планирует оставить всех арендованных, включая Лунина, на новый сезон, сообщает Marca.

Украинский вратарь вторую половину сезона Сегунды провел в аренде в "Овьедо" и помог скромной команде успешно завершить борьбу за выживание.

Сейчас Лунин должен вернуться в расположение "Реала" и начать подготовку к новому сезону. При этом сами мадридцы сейчас заняты подготовкой к матчу с "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В последнем матче за "Овьедо" Лунин пропустил дважды

За полгода в "Овьедо" Андрей Лунин имел стабильную игровую практику и провел 20 матчей. В "Реале" украинский вратарь рассматривается как дублер основного вратаря Тибо Куртуа.

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Дата
24
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