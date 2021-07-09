Отказался играть за сборную, пока Лукашенко у власти - "Динамо" подписывает белорусского форварда

Илля Шкурин должн усилить атаку "Динамо". Фото: ЦСКА

Киевское "Динамо" подпишет форварда московского ЦСКА 21-летнего Илью Шкурина.

Белорус уже в Киеве и проходит медосмотр, сообщает журналист Игорь Бурбас.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Луческу избавился от ненужного форварда

Шкурин будет выступать в Украине на правах годичной аренды без права выкупа.

На родине выступал за "Энергетик-БГУ". Прошлый сезон провел в ЦСКА, где смог забить три гола.

Осенью 2020 года футболист отказался выступать за сборную Беларуси, пока у власти находится Александр Лукашенко.

"О попадании в расширенный список сборной страны снова узнаю через социальные сети. Поэтому ответ пишу также тут. Представлять интересы национальной команды я отказываюсь до тех пор, пока действует режим Лукашенко. Живе Беларусь!"- написал Илья в соцсетях.

10 июля "Динамо" начнет второй подготовительный сбор к сезону в Швейцарии. Основной форвард "Динамо" Артем Беседин получил травму в матче за сборную Украины на Евро. Владислав Супряга находится в шаге от перехода в "Дженоа".