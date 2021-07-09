Отказался играть за сборную, пока Лукашенко у власти - "Динамо" подписывает белорусского форварда

Киевское "Динамо" подпишет форварда московского ЦСКА 21-летнего Илью Шкурина.
Белорус уже в Киеве и проходит медосмотр, сообщает журналист Игорь Бурбас.
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Шкурин будет выступать в Украине на правах годичной аренды без права выкупа.
На родине выступал за "Энергетик-БГУ". Прошлый сезон провел в ЦСКА, где смог забить три гола.
Осенью 2020 года футболист отказался выступать за сборную Беларуси, пока у власти находится Александр Лукашенко.
"О попадании в расширенный список сборной страны снова узнаю через социальные сети. Поэтому ответ пишу также тут. Представлять интересы национальной команды я отказываюсь до тех пор, пока действует режим Лукашенко. Живе Беларусь!"- написал Илья в соцсетях.
10 июля "Динамо" начнет второй подготовительный сбор к сезону в Швейцарии.
Основной форвард "Динамо" Артем Беседин получил травму в матче за сборную Украины на Евро. Владислав Супряга находится в шаге от перехода в "Дженоа".
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